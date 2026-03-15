Лучших работников ЖКХ наградили накануне профессионального праздника в Самаре

Более 20 лучших работников сферы ЖКХ наградили накануне профессионального праздника в Самаре.

Сотрудников предприятий сферы ЖКХ поздравили глава города Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara) и его первый заместитель Михаил Малыхин, председатель Думы г.о. Самара Сергей Рязанов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ольга Шибанова и депутат Самарской Губернской думы Владимир Субботин.

Всего в жилищно-коммунальной сфере Самары сегодня работают более тысячи учреждений, организаций и предприятий.

За весомый вклад в развитие отрасли ЖКХ 23 сотрудника были удостоены Почетных грамот различных степеней, нагрудных знаков «За заслуги перед городом», благодарственных писем профильных ведомств и региональной Федерации профсоюзов.

В качестве творческого подарка для работников ЖКХ выступили Самарский муниципальный концертный духовой оркестр, детский театр «Задумка» и другие самарские коллективы и артисты.

