Дорожные службы Самарской области ведут активную подготовку к пропуску талых вод на региональных автомобильных дорогах.
В Самаре состоялся волейбольный турнир, организованный региональным отделением общества "Динамо".
В Самаре проходит третий этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги. 10 команд из разных регионов России определяют сильнейших двух дивизионах.
14 марта ночью на трассе М-5 около поворота на город Октябрьск столкнулись два легковых автомобиля.
15 марта Самарская областная детская библиотека в честь дня рождения проведет День открытых дверей с программой для читателей и гостей учреждения «Библиотека собирает друзей».
14 марта в Самарской области открывается первенство России по русским шашкам.
В Камышлинском районе на лыжно-биатлонном комплексе «Беркут» состоялись областные соревнования по пневмо-биатлону.
Температура воздуха 15 марта в Самаре ночью -3, -5°С, днем +5, +7°С. Ночью и утром местами гололедица.
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области

В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.

В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Основными темами стали вопросы развития агропромышленного комплекса, а также обеспечение экологического благополучия в регионе.

На поддержку АПК и развитие сельских территорий Самарской области из федерального бюджета в прошлом году было выделено 2,2 млрд рублей, в текущем году предусмотрено почти 2,5 млрд. Индекс сельскохозяйственного производства в 2025 году предварительно составил почти 106%, что выше среднего показателя по стране.

В последние годы агропромышленный комплекс Самарской области демонстрирует стабильный рост по всем основным направлениям. В частности, в 2025 году установлены исторические рекорды производства масличных культур – 1,5 млн тонн.

Сейчас аграрии региона активно готовятся к старту весенних полевых работ. В текущем году посевная площадь запланирована на уровне прошлого года – порядка 2,3 млн гектаров. Дмитрий Патрушев подчеркнул: для качественного проведения предстоящей посевной кампании необходимо обеспечить аграриев всеми необходимыми материально-техническими средствами.

Важным направлением работы является комплексное развитие сельских территорий. По профильной государственной программе на благоустройство муниципалитетов в 2025 году из федерального бюджета Самарской области выделено 1,2 млрд рублей. На 2026 год предусмотрена сопоставимая сумма.

Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев также обсудили участие региона в реализации национального проекта «Экологическое благополучие». В 2025 году Самарская область вошла в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по лесовосстановлению. Его площадь значительно превысила площадь погибших деревьев. Такой результат стал возможен благодаря увеличению финансирования на лесовосстановительные работы и закупке лесохозяйственной техники.

В Самарской области также ведется работа по созданию мощностей для обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов. Кроме того, реализуется федеральный проект «Вода России». До 2030 года на все мероприятия экологического нацпроекта из федерального бюджета планируется выделить порядка 1 млрд рублей.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
08 декабря 2025, 22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году... Политика
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025, 21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их... Политика
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
08 августа 2025, 16:49
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие. Экономика
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
