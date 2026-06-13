Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Самарскую область с 15 июня

Первая в мире иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» прибудет в Самарскую область. Жители и гости города Тольятти смогут увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны 15 и 16 июня, затем экспозиция отправится в Самару, где будет ждать гостей 17 и 18 июня.

Заранее нужно зарегистрироваться на сайте проекта. (xn--90afbbcj1cdee0l.xn--p1ai/) Выставка-музей разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции.

Работа экспозиции:

Тольятти | 15 и 16 июня, с 11:30 до 19:00, последняя группа в 18:20

Самара | 17 и 18 июня, с 10:00 до 19:00, последняя группа в 18:20