В Совфеде предложили увеличить сроки развода при наличии детей

Необходимо рассмотреть удвоение сроков бракоразводного процесса: до шести месяцев при наличии детей и до трех месяцев при их отсутствии. Об этом 13 июня сообщила сенатор Наталия Косихина.

«Считаю необходимым рассмотреть вопрос об увеличении сроков бракоразводного процесса минимум в два раза — как при наличии детей в семье с трех до шести месяцев, так и при их отсутствии — с одного до трех месяцев. Крепкая семья — это фундамент нашего общества и государства. Анализируя текущую ситуацию, мы видим, что процедура развода в России сегодня проходит слишком быстро», — приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, если нет детей и имущественных споров, брак можно расторгнуть за один месяц, в остальных случаях процесс занимает около трех месяцев. Сенатор отметила, что многие решения о расставании принимаются в эмоциональном порыве, а через время люди жалеют, но семья уже юридически разрушена.

Она также напомнила, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее указывала на необходимость изменений в этой сфере, поскольку в других странах расторжение брака занимает больше времени.

«Наша общая задача как законодателей — создать условия, при которых решение о будущем семьи будет максимально взвешенным, а не продиктованным мимолетной обидой. Сохранение семьи — это приоритет, который стоит отстаивать», — подчеркнула она.