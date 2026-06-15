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«Красное & Белое» просит производителей снизить стоимость алкоголя

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«Красное & Белое» просит производителей снизить стоимость алкоголя

Сеть «Красное & Белое» обратилась к производителям спиртного с просьбой отказаться от пересмотра, а лучше — снизить цены на алкоголь. С начала года многие алкогольные производители подняли отпускные цены на 10–17%. Высокая стоимость продукции приводит к снижению спроса, что давит на доходы алкомаркетов.

В начале июня сеть «Красное & Белое» обратилась к крупным производителям алкоголя с просьбой не повышать, а по возможности и снизить отпускные цены на продукцию. Об этом “Ъ” рассказали четыре источника, знакомых с текстом письма. Два из них говорят, что ритейлер апеллировал к давнему партнерству между компаниями, а свои действия объяснил снижением покупательной способности населения. В «Красном & Белом» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. В Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет федеральные торговые сети) от комментариев отказались.

«Красное & Белое» основана в 2006 году и позиционируется как розничная сеть «магазинов у дома». Но значительный ассортимент в ней представлен алкоголем. Сейчас у «Красного & Белого» 21,2 тыс. торговых точек в 77 регионах России. Сеть входит в Mercury Retail Group, основными владельцами которой ранее считались Игорь Кесаев, Сергей Студенников и Сергей Кациев. По данным Infoline, в 2025 году выручка группы увеличилась на 22,3%, до 1,72 трлн руб.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов предполагает, что предложение «Красного & Белого» снизить цены ориентировано скорее на импортеров и поступило в контексте укрепления рубля. В Ladoga позицию сети называют стандартной тактикой переговоров: любой ритейлер ждет снижения цен. Сама компания схожим образом ведет переговоры с поставщиками услуг, сырья и комплектующих.

Алкомаркеты столкнулись со снижением доходов из-за падения спроса на алкоголь, которое в первую очередь ощущается в наиболее доходном среднем ценовом сегменте, констатирует президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Согласно Росалкогольтабакконтролю, в мае в России было продано 82,64 млн декалитров спиртного. Год к году значение потеряло 6,28%. Это связано с ростом потребительского пессимизма и этапом подорожания спиртного после исчерпывания стоков: с января 2026 года акцизы на популярный алкоголь в России были заметно повышены.

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