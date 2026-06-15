В Сызрани 19-летний водитель врезался в другую машину и в дорожный знак

14 июня на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в 00:01 в Сызрани. 19-летний водитель, управляя автомобилем LADA Vesta, двигался по ул. Александра Матросова в направлении ул. Хвалынской. В пути следования, возле дома № 11, по ул. Хвалынская, при проезде нерегулируемого перекрестка со второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству LADA Granta, под управлением 24-летнего водителя, который двигался по ул. Хвалынская в направлении ул. Разведочная и допустил с ним столкновение. От удара транспортное средство LADA Vesta, совершило наезд на препятствие - дорожный знак. Водителям транспортных средств назначено амбулаторное лечение.