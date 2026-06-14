ДТП в Сергиевском районе: пятеро, включая ребенка, пострадали

Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия на территории Сергиевского района. По предварительным данным, собранными сотрудниками Госавтоинспекции, 14 июня примерно в 10:40 на 1073 км автодороги М-5 "Урал" водитель автомобиля Geely Monjaro, мужчина 1972 года рождения, допустил выезд на полосу встречного движения, в месте где это запрещено, в результате чего допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ, в составе полуприцепа, под управлением мужчины 1975 года рождения.

Тот ехал во встречном направлении.

Затем произошло столкновение с автомобилем Great Wall, под управлением мужчины 1983 года рождения, ехавшим во встречном направлении. С места ДТП госпитализированы водитель т/с Geely Monjaro и его пассажир 1974 г. р., а также водитель автомобиля Great Wall и его пассажиры женщина 1984 г.р. и мальчик 2011 года рождения.