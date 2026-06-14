В Красноглинском районе Самары сбили пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

13 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.



В Красноглинском районе Самары сбили пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 13.06.2026 в 12:56, 49-летний водитель, управляя автомобилем Haval M6, двигался по улице Симферопольской со стороны Красноглинского шоссе; напротив дома № 25 по улице Симферопольской, он совершил наезд на 79-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в неположенном для перехода месте. Женщина госпитализирована.