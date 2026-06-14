Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре опубликовали полный список убежищ при массовой атаке БПЛА и ракетами
В Самаре опубликовали полный список убежищ при массовой атаке БПЛА и ракетами
Таиланд прокомментировал призыв МИД России к туристам не посещать страну
Таиланд прокомментировал призыв МИД России к туристам не посещать страну
мошенники предлагают россиянам «решение» вопроса с отчетностью
Мошенники предлагают россиянам «решение» вопроса с отчетностью
В ночь на 15 июня Самару накроет магнитная буря
В ночь на 15 июня Самару накроет магнитная буря
На речном маршруте «Самара – Зольное» ввели ограничения 14 июня из-за тумана
На речном маршруте «Самара – Зольное» ввели ограничения 14 июня из-за тумана
В Самаре произошел сбой светофоров
В Самаре произошел сбой светофоров
В Октябрьском районе областного центра в ДТП пострадал водитель электровелосипеда
В Октябрьском районе областного центра в ДТП пострадал водитель электровелосипеда
Названы выплаты и льготы, которые могут получить доноры крови
Названы выплаты и льготы, которые могут получить доноры крови
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Названы выплаты и льготы, которые могут получить доноры крови

248
Названы выплаты и льготы, которые могут получить доноры крови

Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, в день сдачи крови и ее компонентов гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Стенякина отметила, что о планах сдать кровь желательно заранее уведомить работодателя и обсудить это с коллегами.

Она напомнила, что порядок предоставления льгот и выплат донорам закреплен в статье 186 Трудового кодекса РФ. Если работа человека не связана с вредными или опасными условиями труда, неиспользованный выходной можно перенести на другое время. При этом денежная компенсация за такой день не предусмотрена.

Депутат также пояснила, что при сдаче крови в выходной день работодатель обязан сохранить за сотрудником средний заработок.

По словам Стенякиной, работники, которые становятся донорами не менее двух раз в год, могут претендовать на внеочередное получение льготных путевок на санаторно-курортное лечение по месту работы или учебы.

Она добавила, что за регулярное донорство предусмотрены и другие меры поддержки. Так, почетные доноры имеют право на получение медицинской помощи вне очереди, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, а также ежегодную денежную выплату в размере 19,5 тыс. рублей. При сдаче крови и ее компонентов по накопительной системе предусмотрены выплаты. После четвертой донации крови можно получить 24 тыс. рублей, после десятой донации тромбоцитов — 62,4 тыс. рублей, а после пятнадцатой донации плазмы — также 62,4 тыс. рублей.

Стенякина напомнила, что два года назад был принят закон, приравнявший доноров крови и костного мозга к волонтерам. По ее словам, это позволило распространить на доноров дополнительные меры поддержки, предусмотренные для добровольцев.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре опубликовали полный список убежищ при массовой атаке БПЛА и ракетами
14 июня 2026  16:09
В Самаре опубликовали полный список убежищ при массовой атаке БПЛА и ракетами
21
Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Самарскую область с 15 июня
13 июня 2026  18:37
Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Самарскую область с 15 июня
801
Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех районах Самары
12 июня 2026  15:57
Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех районах Самары
1027
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
12 июня 2026  12:16
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
1229
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России
12 июня 2026  10:12
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России
1054
Весь список