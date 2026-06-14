В ночь на 15 июня Самару накроет магнитная буря

Метеочувствительным жителями Самарской области предстоит непростая ночь перед первым рабочим днём после длинных праздничных выходных. Геомагнитные возмущения к 4 часам утра 15 июня достигнут 5 баллов, что характеризуется, как слабая магнитная буря.

Однако по данным синоптиков «Гисметео», уже к 7 часам утра буря утихнет до вполне спокойных 3 баллов и воспрянет за сутки лишь единожды — до 4 баллов к 13 часам, пишет Самара-МК.

Напомним, что 5 баллов по по Kp-индексу — это полноценная магнитная буря уровня G1. Она может оказывать влияние на Землю и самочувствие людей. Возможны небольшие помехи в работе спутников и перепады в электросетях, у метеозависимых могут появиться головные боли, слабость, головокружение, скачки артериального давления, раздражительность. В группе риска — граждане с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Берегите себя и будьте внимательны к своему здоровью. Рекомендуется снизить физическую активность и пить больше жидкости.