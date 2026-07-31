В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области впервые учреждена региональная премия «Волжское сердце», призванная отметить лучших добровольцев региона.
В Самарской области впервые пройдет региональная премия для волонтеров «Волжское сердце»
В Тольятти  рассказали работникам одного из предприятий города о распространённых схемах мошенничества и способах защиты от них.
Полицейские и общественники региона проводят профилактические мероприятия по киберпрофилактике 
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральн
Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
31 июля в 18.00 в Выставочном зале Самарского отделения Союза художников России откроется выставка «Русский Север»
В Самаре откроется выставка «Русский Север»
С 3 по 6 августа в Самарской области будет реализован ряд профилактических мероприятий по выявлению незаконной рекламы распространения запрещенных веществ.
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие направленное на выявление незаконной рекламы
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные - 1,2 августа.
Специалисты «РКС-Самара» проведут в городе плановые ремонтно-профилактические работы предстоящей неделе
В регионе выстроена межведомственная работа по оказанию медицинской помощи ветеранам и членам семей участников СВО.
Андрей Орлов провел встречу с начальником Управления Росгвардии региона Сергеем Абрамовым
Волжские острова — излюбленное место отдыха жителей в жаркие дни, однако именно здесь чаще всего возникают риски для безопасности. Накануне спасатели провели очередной профилактический рей.
Безопасность на Волге: в Самарской области усиливают контроль за отдыхом на воде
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.86
0.5
EUR 90.88
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»

194
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»

В течение июля мероприятия областной акции «Лето в стиле ГТО» проходили в разных городах и районах Самарской области.

В Тольятти на стадионе «Труд» состоялся фестиваль «Жаркий ГТО». Участников приветствовали заместитель председателя Думы Тольятти, директор «Спортивной технической школы» Алексей Степанов и член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Федор Ерькин. В фестивале активно участвовал трудовой коллектив Думы городского округа Тольятти.

Также в Автограде начались ежегодные городские спортивно-массовые соревнования «Семейные старты». Команды соревнуются в дартс, спортивных эстафетах и других активностях и выполняют нормативы комплекса ГТО вместе с символом ГТО медведем Потапом.

В поселке Усть-Кинельский на Щучьем карьере прошла юбилейная, десятая «Большая семейная рыбалка» - яркое событие, объединившее спорт, традиции и радость совместного отдыха. Мероприятие посвятили сразу двум праздникам: Дню семьи, любви и верности и Дню рыбака. Специалисты центра тестирования ГТО при Спортивном центре «Кинель» развернули для детей и взрослых площадку для выполнения нормативов комплекса.

В Ставропольском районе сотрудники администрации района, управления сельского хозяйства и управления культуры и молодежной политики стали участниками тематической викторины «Что мы знаем о ГТО». В ходе интеллектуальной борьбы участникам предстояло ответить на вопросы широкого спектра: от ключевых исторических фактов создания физкультурного комплекса до современных правил и актуальных нормативов.

В Сызрани состоялся спортивный праздник двора «Золотое лето». Руководитель центра тестирования ГТО Рамиль Юлдашев провел беседу о комплексе ГТО с участниками праздника, после чего ребята попробовали свои силы в нормах по отжиманию и подниманию туловища.

В Нефтегорске прошел этап квест-игры «Лето в движении», в которой свои спортивные навыки демонстрировали представительницы женсовета Нефтегорска. Им предстояло пройти шесть тематических станций: отжимания, метание мяча, челночный бег, прыжки со скакалкой, проверка гибкости, а также справиться с творческими и интеллектуальными заданиями.

В Самаре в рамках городского проекта «Самара в движении» проходит акция «Выходные с ГТО». Каждые субботу и воскресенье до 31 августа на площадке у стадиона в парке Гагарина все желающие от 6 до 70 лет и старше могут выполнить испытания комплекса ГТО.

За восемь недель акции «Лето в стиле ГТО» в регионе проведено более 900 мероприятий с участием 50 000 человек.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральн
31 июля 2026, 16:33
Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта... Политика
11
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
31 июля 2026, 13:07
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
Он будет посвящен вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование. Общество
234
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
30 июля 2026, 21:20
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и... Политика
652
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральн
31 июля 2026  16:33
Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
133
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
31 июля 2026  13:59
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
193
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
31 июля 2026  13:07
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
247
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
30 июля 2026  21:20
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
660
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
758
Весь список