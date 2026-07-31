В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»

В течение июля мероприятия областной акции «Лето в стиле ГТО» проходили в разных городах и районах Самарской области.

В Тольятти на стадионе «Труд» состоялся фестиваль «Жаркий ГТО». Участников приветствовали заместитель председателя Думы Тольятти, директор «Спортивной технической школы» Алексей Степанов и член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Федор Ерькин. В фестивале активно участвовал трудовой коллектив Думы городского округа Тольятти.

Также в Автограде начались ежегодные городские спортивно-массовые соревнования «Семейные старты». Команды соревнуются в дартс, спортивных эстафетах и других активностях и выполняют нормативы комплекса ГТО вместе с символом ГТО медведем Потапом.

В поселке Усть-Кинельский на Щучьем карьере прошла юбилейная, десятая «Большая семейная рыбалка» - яркое событие, объединившее спорт, традиции и радость совместного отдыха. Мероприятие посвятили сразу двум праздникам: Дню семьи, любви и верности и Дню рыбака. Специалисты центра тестирования ГТО при Спортивном центре «Кинель» развернули для детей и взрослых площадку для выполнения нормативов комплекса.

В Ставропольском районе сотрудники администрации района, управления сельского хозяйства и управления культуры и молодежной политики стали участниками тематической викторины «Что мы знаем о ГТО». В ходе интеллектуальной борьбы участникам предстояло ответить на вопросы широкого спектра: от ключевых исторических фактов создания физкультурного комплекса до современных правил и актуальных нормативов.

В Сызрани состоялся спортивный праздник двора «Золотое лето». Руководитель центра тестирования ГТО Рамиль Юлдашев провел беседу о комплексе ГТО с участниками праздника, после чего ребята попробовали свои силы в нормах по отжиманию и подниманию туловища.

В Нефтегорске прошел этап квест-игры «Лето в движении», в которой свои спортивные навыки демонстрировали представительницы женсовета Нефтегорска. Им предстояло пройти шесть тематических станций: отжимания, метание мяча, челночный бег, прыжки со скакалкой, проверка гибкости, а также справиться с творческими и интеллектуальными заданиями.

В Самаре в рамках городского проекта «Самара в движении» проходит акция «Выходные с ГТО». Каждые субботу и воскресенье до 31 августа на площадке у стадиона в парке Гагарина все желающие от 6 до 70 лет и старше могут выполнить испытания комплекса ГТО.

За восемь недель акции «Лето в стиле ГТО» в регионе проведено более 900 мероприятий с участием 50 000 человек.