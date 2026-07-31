Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли

На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград. Благодарностью Губернатора Самарской области, министра здравоохранения Самарской области, а также Почетной грамотой министерства наградили медицинских работников региона.

"Ваш труд бесценен. Каждое спасенное сердце, каждое облегченное дыхание, каждая улыбка благодарного пациента – это ваша заслуга, – подчеркнул руководитель ведомства. – Эти награды не просто знак отличия, а признание профессионального мастерства, символ любви к выбранному делу и следования миссии помощи людям. Поздравляю всех награжденных и желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, и новых достижений!"

Благодарностью Губернатора Самарской области поощрены:

врач-физиотерапевт Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Владимир Зырьянов

медицинская сестра Красноармейской центральной районной больницы Капура Мурзабаева

заведующая аптекой – провизор аптеки Самарской городской клинической больницы № 8 Татьяна Саяпина

медицинская сестра палатная хирургического отделения №4 стационара Самарской городской клинической больницы № 8 Наталья Маркозян

специалист по кадрам Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Постникова Ирина Миронова

Благодарность министра здравоохранения Самарской области вручена:

фельдшер скорой медицинской помощи Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Акмаржан Гаврилова

Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждены:

врач-травматолог-ортопед Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Михаил Рахинштейн

фельдшер-лаборант Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Расим Шамсуллин

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