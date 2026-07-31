Промышленные гиганты Тольятти отмечены наградами юбилейного фестиваля «Золотой муравей»

В Тольятти состоялся XX юбилейный городской фестиваль «Золотой муравей», организованный журналом «Миллион новостей про Тольятти». Традиционное мероприятие объединяет городское сообщество, отмечая заслуги лидеров в сферах строительства, экологии, культуры, образования и промышленности.

В этом году среди многочисленных номинантов престижными премиями и ведомственными наградами были отмечены два флагмана самарской индустрии — ПАО «КуйбышевАзот» и АО «АВТОВАЗ».

Первый заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Ильдар Галиев от имени главы ведомства Дениса Гуркова вручил коллективам обособленные Почетные грамоты Минпромторга Самарской области — за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Высокое признание экспертов и горожан:

ПАО «КуйбышевАзот» одержало победу в номинации «Лидер».

Предприятие — один из ведущих химических холдингов России, лидер по выпуску капролактама и азотных удобрений. Эксперты и общественники особо отметили экологическую открытость компании: «КуйбышевАзот» регулярно финансирует природоохранные проекты, проводит акции по лесовосстановлению, очистке территорий и ликвидации несанкционированных свалок.

АО «АВТОВАЗ» удостоено специальной премии «Храмостроитель».

Награда учреждена в память о первом главном дизайнере ВАЗа Марке Васильевиче Демидовцеве. В год 60-летия автогиганта фестиваль напомнил об историческом наследии мастера, который не только созидал автопром, но и спроектировал 7 духовных храмов Тольятти.

«Мы поздравляем трудовые коллективы предприятий с заслуженным признанием и благодарны за активное участие в жизни региона», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фото предоставлено редакцией журнала «Миллион новостей про Тольятти» / министерство промышленности и торговли Самарской области