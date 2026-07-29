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«Мама-предприниматель»: победа в федеральном проекте помогла тольяттинке запустить швейную мастерскую

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Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» помогает женщинам сделать первые шаги в бизнесе. В Самарской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе.

Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» помогает женщинам сделать первые шаги в бизнесе. В Самарской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе. Оставить заявку можно на сайте мамапредприниматель.рф до 24 августа для Тольятти, до 31 августа для Самары.

В 2025 году жительница Тольятти Екатерина Рожкова принесла Самарской области победу на федеральном этапе конкурса. Предпринимательница и мать двоих детей занимается производством адаптивной одежды для детей и взрослых с инвалидностью.

«Мой бизнес родился из личной потребности. В нашей семье растет ребенок с особенностями развития. И мы, как многие семьи, столкнулись с проблемой выбора одежды. По образованию я инженер-технолог машиностроения, шить никогда не умела. Впервые села за машинку пять лет назад, тогда и родилась идея создавать что-то удобное, комфортное для сына и, в дальнейшем, для других детей», - рассказала о зарождении проекта Екатерина Рожкова.

За последний год проект «Nikola Kids» получил большое развитие - сперва была победа на региональном этапе конкурса «Мама-предприниматель», затем - признание в федеральном финале.

Грант в размере 1 млн рублей и партнерский спецприз в 500 тыс. рублей стали основой для открытия швейной мастерской. Женщина переехала в собственный офис, закупила недостающее оборудование, а к осени планирует нанять двух сотрудников.

В мастерской также расширен ассортимент: здесь создают верхнюю одежду, удобную обувь и поддерживающие подушки. Адаптивную одежду покупают не только в Самарской области, заказы поступают из разных регионов России и даже других стран.

Основательница швейного производства активно сотрудничает с благотворительными фондами, участвует в региональных и федеральных выставках, показах, форумах.

Важным шагом для предпринимательницы стало подключение оплаты по электронным сертификатам. Этот шаг позволит людям с инвалидностью приобретать одежду за счет средств государства.

«Всё, чего я достигла - благодаря поддержке от государства: соцконтракт, гранты, наставничество. Я знаю, что могу прийти в центр «Мой бизнес», где мне всегда помогут, поддержат. Это дает вдохновение, уверенность, смелость, потому что идти в бизнес без поддержки, без финансовой помощи очень непросто, — добавляет Екатерина. — Когда получаешь благодарные отзывы от клиентов, понимаешь, что нельзя останавливаться.   Нужно продолжать работать, дарить людям комфорт, свободу, радость жизни».

Региональный этап проекта «Мама-предприниматель» ежегодно проводят министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес».

Принять участие в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие - наличие бизнес-идеи или действующего бизнеса, который работает не более трех лет.

В 2026 году программа пройдет в двух городах: с 31 августа по 4 сентября в Тольятти и с 7-11 сентября в Самаре. Региональный финал конкурса состоится 14 сентября на площадке Дома предпринимателя.

«В ходе обучения участницы освоят ключевые навыки предпринимательской деятельности — от бизнес-планирования до маркетинга и привлечения клиентов. Кроме того, их ждут менторские сессии с действующими предпринимателями, индивидуальные консультации. В финале участницы презентуют свои проекты экспертному жюри и самый перспективный получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей», — прокомментировала руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Среди победительниц региональных этапов экспертное жюри выберет финалисток, которые станут участницами федерального финала в Москве.   Главные призы - гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Федеральная программа «Мама-предприниматель» входит в перечень инструментов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».  

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: Национальное агентство «Мой бизнес». Стратегический партнер: Фонд «Наше будущее». Банк-партнер: СберБизнес. Партнер: АрнестЮниРусь. Генеральный информационный партнер: 7дней.ru и журнал «Караван историй». Информационные партнеры: мойбизнес.рф, Liberty mag, Журнал «Техноглянец», Детскийвопрос.рф. При поддержке Союза Женщин России.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

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