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В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
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В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»

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В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»

31 июля (пятница) в 18.30 пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова. Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».
В начале июля в «Заварке» открылась выставка «Чувства(о) Дома» (6+). В ее основе лежат глубинные интервью с местными жителями Ленинского района Самары. Что для них значит «дом»? Только ли жилое пространство? Или под этим словом подразумевается более глобальный смысл? Например, связь с меморатами – вещами и фотографиями, отсылающими к прошлому семьи, дома, района, города.
Краеведческие соседи делятся друг с другом не солью, а воспоминаниями. Они объединяются для коммеморативных практик, а не для установки шлагбаума во дворе. Этот тип сообщества одновременно шире и уже классического соседства в привычном понимании.
Лекция продолжает исследование этой темы. Гости узнают о разных формах соседства, в том числе дачном, доставшемся нам от бабушек и дедушек, и краеведческом. В завершении мероприятия пройдет показ советского черно-белого фильма Георгия Натансона и Анатолия Эфроса «Шумный день» (1960, 0+).
Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cZLXDA

Теги: Мероприятия

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