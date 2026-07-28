В Самарской области без газа остались почти 130 квартир

В Самарской области введены временные ограничения подачи газа в жилых домах. Как сообщили в Государственной жилищной инспекции региона, отключения затронули два объекта в разных муниципалитетах.

В поселке Курумоч без топлива остались пять квартир в доме №4 по улице Жигулёвской. Причиной стало отключение одного стояка. В областной столице ограничения затронули более масштабный участок — на Московском шоссе, 177 перекрыто сразу 14 стояков. Без газа здесь остались жители 124 квартир.

Восстановление газоснабжения находится на постоянном контроле ведомства.

«Все отключения произведены исключительно в целях обеспечения безопасности. Нормативные сроки восстановления газоснабжения находятся на контроле ГЖИ Самарской области», — говорится в официальном заявлении инспекции.

Жителям отключённых домов рекомендуют следить за объявлениями управляющих компаний и не пытаться самостоятельно возобновлять подачу газа. О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно, пишет Самара-АиФ.