В Самаре состоялся фестиваль СВО Гуманитарный конвой

Этим ярким событием завершился трех месячный фестивальный марафон, который проходил на территории Самарского региона. Более 200 заявок со всей страны поступило на конкурс. С каждой из них вдумчиво поработали члены экспертного совета фестиваля. Кроме того, организовано 14 очных отборочных концертов в различных локациях в Самарской области. Среди них Самара, Нефтегорск, Курумоч, Большая Черниговка, Новокуйбышевск, Волжский район и другие.

Автором идеи выступил член Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Михаил Чудаков. Михаил сам является автором-исполнителем песен патриотического жанра, лауреатом всероссийских и международных патриотических фестивалей и конкурсов. Неоднократно выезжал с концертами в зону боевых действий, привозил гуманитарную помощь. Поэтому идею фестиваля поддержали соратники по организации и председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области Александр Фетисов, который возглавил жюри.

Со организаторами фестиваля выступило АНО «Офицеры Самарской области» при поддержке Правительства Самарской области.

Конкурс проходил по трем классическим номинациям - авторская песня, авторская поэзия, исполнительское мастерство и нескольким специальным номинациям, которые были введены по решению оргкомитета Фестиваля.

- Никто и представить не мог, насколько разнообразны по жанрам, сильны по содержанию и исполнению будут произведения, представленные на суд экспертов, - поделился член жюри, подполковник в отставке Алексей Халитов. – Очень сложно было сделать свой выбор в пользу того или иного автора. Я считаю, что все, кто прислал свои произведения, уже по праву могут считать себя победителями. Потому что ваше творчество – это современный литературно-музыкальный фундамент, на котором будут расти и воспитываться будущие поколения наших соотечественников.

По итогам конкурса жюри определило 15 лауреатов. Среди финалистов были и солисты, и целые творческие коллективы. Лауреатами стали Зоя Воловикова (Самара), Татьяна Кузьмина (Новокуйбышевск), Мария Баева (Самара), Полина Шамбруткина (Нефтегорск), Василий Никифоров (Тольятти), Ольга Голубкова (Самара), Людмила Панарина (Самара), Анна Прохорова (Самара) Инесса Воробьева (Самара) Дарья Бирюкова (Москва), Сюзанна Шишкина (Самара), Павел Милютин (Нижний Новгород), ретро-ансамблю «Девчата» (п. Угловой, Красноярского района Самарской области), вокальная группа «Августовские ребята» (с. Августовка, Большечерниговского района Самарской области), группа «Русский маяк» (Арзамас).

Гала-концерт состоялся в Доме офицеров Самарского гарнизона. Это одна из крупнейших концертных площадок города, вмещающая более 1000 человек, и зал был полон. Всего в этот день на сцене выступило более тридцати артистов, в числе которых почетный гость из Нижнего Новгорода, известный «чайханщик» Грушинского фестиваля Павел Юдин. Концертную программу вел специальный гость мероприятия, член жюри, легендарный военный бард, полковник запаса Михаил Калинкин.

- Все лауреаты «Гуманитарного конвоя» активно помогают нашей армии победить фашизм, собирая и отправляя грузы на фронт, - говорит член жюри, председатель СРО ООО «Офицеры России», полковник в отставке Артур Маливанчук. - А кроме того, они выполняют важную культурно-просветительскую и пропагандистскую задачу, выступая с концертами перед нашими бойцами в воинских частях, в госпиталях, в том числе многие и в зоне СВО. Они вдохновляют наших воинов, чтобы им хотелось жить и побеждать!

Обладательницей Гран-при фестиваля стала известная самарская певица Зоя Воловикова, и это было единодушное решение жюри. На Гала-концерте под овации зрителей она исполнила песню «Моя Самара».

- Хочу выразить огромную благодарность всем, кто помогал нам организовывать этот большой фестиваль, - поделился Михаил Чудаков. – Отдельное спасибо руководителю Дома офицеров Александру Александровичу Назаренко. Без него, без его отзывчивого сердца, без гигантского опыта проведения массовых мероприятий ничего бы не получилось. Как член жюри он был суров, но справедлив, а как наставник и старший товарищ - деликатен и терпелив. И, конечно, низкий поклон Александру Борисовичу Фетисову – нашему председателю жюри! Он - главный идеолог и стратег нашего «Гуманитарного конвоя». Именно благодаря ему фестиваль из красивой идеи воплотился в первое в России массовое мероприятие, посвященное творчеству волонтеров и добровольцев СВО. Обязательно надо продолжить это благое дело!

P.s. По отзывам зрителей программа гала-концерта фестиваля «Гуманитарный конвой» получилась настолько яркой и красочной, что само мероприятие шагнуло на уровень федеральный. А авторский контент не уступает уровню многих «звёздных» всероссийских фестивалей и конкурсов. И такие оценки бесконечно приятны.