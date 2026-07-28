В Самаре ищут одного перевозчика на два маршрута

В Самаре пройдет конкурс на перевозку пассажиров по двум маршрутам. Один из них № 48д «Грозненская — Пригородный автовокзал» и второй № 203 «Завод „Экран“ — санаторий „Самарский“, пишет 63.ру.

«Прием заявок на участие в открытом конкурсе проходит в рабочие дни (с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, пятница, предпраздничные дни — до 16:00 по местному времени) в период с 28 июля по 17 августа (до 10:00). Адрес приема заявок: Самара, Некрасовская, 56, кабинет 15, тел.: 8(846) 332 07 09», — говорится в документах мэрии.

Маршрут № 48д в прямом направлении пролегает по улицам: Бакинская — Грозненская — Пугачевский тракт — Калининградская — Фасадная — Бакинская — Пугачевский тракт — Новокуйбышевское шоссе — Кряжское шоссе — Шоссейная — Главная — улица Князя Григория Засекина — улица Степана Разина — Комсомольская — Куйбышева — Венцека — Самарская — Ленинградская — улица Братьев Коростелевых — улица Льва Толстого — Спортивная — Агибалова.

Обратное направление: Агибалова — Льва Толстого — Братьев Коростелевых — Ленинградская — Самарская — Венцека — Куйбышева — Пионерская — улица Алексея Толстого — Крупской — Водников — Главная — Шоссейная — Кряжское шоссе — Новокуйбышевское шоссе — Пугачевский тракт — Бакинская — Грозненская.

Протяженность маршрута составляет 15,35 километра. Согласно документам мэрии, начинаться движение по маршруту должно в 06:00, заканчиваться в 22:00. Интервал движение 5-20 минут.

Маршрут № 203 в прямом направлении проходит так: проспект Кирова — Демократическая — Димитрова — Солнечная — Девятая просека. В обратном направлении по этим же улицам. Протяженность маршрута составляет 11,79 километра. Перевозчик обязан начинать движение также в 06:00, заканчивать — в 22:00. Автобусы должны ходить с интервалом 10-20 минут.

Вид перевозок и на 48д, и на 203 — регулярные по нерегулируемым тарифам.