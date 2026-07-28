В Самаре снова попытаются решить проблему с качеством воздуха в Куйбышевском районе

Тему обсудили на оперативном совещании в областном правительстве, пишет 63.ру.

Жители Куйбышевского района начали жаловаться на удушливый запах сероводорода с 2017 года. И это не коллективная галлюцинация — превышение вредных веществ в воздухе фиксировал специальный пост Приволжского УГМС.

«У нас системная проблема с сероводородом. Случаи превышения ПДК фиксируются буквально каждый день. Источником, как мы знаем, являются крупные промышленные предприятия района», — заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона поручил областному правительству вместе с Росприроднадзором официально запросить объяснения по источникам этого вещества. Второе поручение: вместе с природоохранной прокуратурой провести проверку предприятий, которые находятся и работают в районе.

«По итогам этой проверки пригласить ко мне руководителей предприятий с конкретными предложениями. Это инвестиционные программы, каким образом устранить выбросы», — продолжил глава региона.

Также Вячеслав Федорищев поручил проанализировать паспорт безопасности каждого предприятия, и в случае его несоответствия реальности — отозвать его. На решение всех этих задач правительству дали две недели, пишет 63.ру.