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В Сызрани снимают документальный фильм о жизни священника, восстановившего Благовещенский храм

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В Самарской области идет производство документального фильма с рабочим названием «Сопки Маньчжурии». Съемочная группа уже приступила к основным работам, запланированным на май-октябрь 2026 года.

В Самарской области идет производство документального фильма с рабочим названием «Сопки Маньчжурии». Съемочная группа уже приступила к основным работам, запланированным на май-октябрь 2026 года. Площадкой для создания картины выбрана Сызрань – локация, которая привлекает кинематографистов своей исторической и духовной атмосферой.
Фильм расскажет о жизни протоиерея Виталия Колпаченко – клирика Сызранской епархии, настоятеля Архиерейского Подворья «Кашпирский Благовещенский Симеонов монастырь», секретаря Епархиального управления и древлехранителя епархии. В центре сюжета – история священника, который пять лет назад кардинально изменил жизнь: переехал с многодетной семьей в Сызрань, чтобы восстанавливать полуразрушенный Благовещенский храм. Картина поднимает важные темы внутреннего выгорания, утраты тишины и поиска себя.
Режиссер Инна Самохина отметила: «Для нас этот фильм – о внутренней тишине, которую современный человек так часто теряет в суете. История отца Виталия – это честный разговор о выгорании и о том, как решимость изменить жизнь возвращает тебя к самому себе. Но нас привлекла не только его личная драма. Сызранские храмы с их невероятной судьбой – Благовещенский, где молился император Александр II, и Никольский, связанный с именем городского головы Чернухина, – сами по себе являются героями. Здесь, среди этой величественной красоты и особой атмосферы близости Бога, история обретает объем и становится понятной каждому зрителю».
Проект уже получил поддержку Союза кинематографистов России, а в апреле 2026 года – грант Фонда поддержки регионального кинематографа РФ. Фильм планируется к участию в кинофестивалях и последующему показу на онлайн-платформах.
Создание документального кино в Сызрани – еще один шаг в системной работе региона по развитию кинопроизводства. Минэкономразвития Самарской области и Центр кинопроизводства оказывают съемочным группам полное сопровождение: от координации с городскими ведомствами до оформления разрешений на локации.
«Самарская область предлагает кинематографистам уникальные локации и современные инфраструктурные возможности. Мы видим, как растет интерес к съемкам в регионе, и наша задача – сделать этот процесс максимально комфортным для кинокомпаний», – подчеркнул зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В регионе уже наработан положительный опыт: за последние годы здесь сняли несколько сериалов, которые уже вышли или готовятся к выходу на федеральных каналах и онлайн-платформах. Создание Центра кинопроизводства позволило выстроить системную работу с кинокомпаниями, что делает съемки в Самарской области привлекательными для инициаторов таких проектов.
Исполнительный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров добавил: «Создание кино – это не только вклад в развитие культуры, но и появление запроса на новые профессии, новые ниши для малого бизнеса. Мы налаживаем взаимодействие с крупными федеральными кинокомпаниями и готовы оказывать полное содействие на всех этапах производства – от выбора локаций до организации съемочного процесса. Самарская область открыта для кинематографистов, и мы ждем новые проекты».
Работа по привлечению кинопроизводителей ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

фото - Инна Самохина

Теги: Сызрань

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