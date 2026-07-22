Вячеслав Федорищев рассказал о сызранском выпускнике, набравшем 300 баллов на ЕГЭ

"Хочу рассказать историю про Илью Макарова, выпускника сызранской школы «Кристалл» Сейчас его результат на ЕГЭ – 300 баллов. Но интересное в другом. С Ильей мы познакомились месяц назад, когда вручал выпускникам школ медали «За особые успехи в учении». Тогда у него было 297 баллов по трем предметам. И этот парень с полной уверенностью пообещал мне стать трехсотбалльником. Пересдал экзамен. Слово сдержал", - написал Вячеслав Федорищев в своем канале в "МАКСе".

Сегодня он единственный выпускник в Самарской области, кто достиг максимального результата в этом году, подчеркнул губернатор.

"Такие ребята, как Илья, своим примером доказывают: если поставить цель и не отступать, все получится. Поздравляю нашего талантливого выпускника, а также его педагогов, родителей! Желаю новых побед!" - отметил глава региона.

Фото: Вячеслав Федорищев в "МАКСе"