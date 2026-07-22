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Врач Татьяна Головчанская: ежедневное употребление кофе может привести к боли в желудке.
Врач предупредила о последствиях ежедневного употребления кофе
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Врач предупредила о последствиях ежедневного употребления кофе

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Врач Татьяна Головчанская: ежедневное употребление кофе может привести к боли в желудке.

При ежедневном употреблении кофе у некоторых людей могут начаться проблемы с желудком. Об этом гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская рассказала во вторник, 21 июля, пишут "Известия".

«При большом употреблении кофе может увеличиваться выработка соляной кислоты. В этом случае усиливается агрессивное воздействие на желудок», — предупредила она в беседе с Lenta.Ru.

По ее словам, это может стать причиной боли в желудке, жжения и тошноты после употребления кофе, передает RT. Гастроэнтеролог добавила, что, если после употребления кофе человек не сталкивается с такими последствиями, отказываться от него не нужно. Если же появляется дискомфорт, стоит попробовать кофе без кофеина или уменьшить количество до той дозы, которая переносится нормально, заключила она.

 

Теги: Медицина

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