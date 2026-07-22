В Самарской больнице №6 началось обновление отделения узких специалистов

Капитальный ремонт проводится по адресу Аэродромная, 71. Современные условия создаются благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Работы начались в начале июня 2026 года, завершить планируется в октябре текущего года. В обновлённом отделении появятся современные кабинеты, спланированные с учётом актуальных требований к организации пространства. Площади будут использоваться максимально эффективно, а для удобства пациентов и сотрудников предусмотрены отдельные санитарные комнаты, в том числе для маломобильных граждан.

На время ремонта приём узких специалистов – хирурга, невролога, травматолога, кардиолога, сосудистого хирурга – организован в соседних корпусах больницы (Аэродромная, 56 и Советской Армии, 56).

«Обновление кабинетов, создание комфортных зон для пациентов и персонала, современная планировка – всё это сделает пребывание в отделении более удобным и позволит нам оказывать помощь на качественно новом уровне. После завершения работ в обновлённое помещение планируем перевести амбулаторный эндокринологический центр, который будет работать на межрайонном уровне», – отметил главный врач Расим Шамсудинов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области