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Федеральные эксперты провели мониторинг эндокринологической службы региона 

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Специалисты "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика И.И. Дедова" Минздрава России" посетили Самарскую область с рабочим визитом.

Специалисты "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика И.И. Дедова" Минздрава России" посетили Самарскую область с рабочим визитом. Ежегодно эксперты проводят мониторинг работы эндокринологической службы, оказывают организационно-методическую помощь и разрабатывают предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи.

Специалисты посетили учреждения Самары, Тольятти и Сызрани.
На итоговом совещании в региональном минздраве эксперты высоко оценили работу детской эндокринологической службы, регионального эндокринологического центра и эндокринологического отделения Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Также специалисты отметили увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ОМС и объемов закупаемых инновационных сахароснижающих препаратов.

В Самарской области продолжается работа в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который входит в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Для повышения доступности медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и нарушением углеводного обмена созданы 2 региональных эндокринологических центра в Самаре на базе Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и в Тольятти на базе Тольяттинской городской клинической больницы №1 им. В.И. Гройсмана, а также 3 межрайонных центра в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.

"Сегодня для профилактики осложнений заболевания для пациентов работают 46 амбулаторных школ и 5 стационарных школ на базе эндокринологических отделений. В рамках федерального проекта проводится обеспечение детей и беременных женщин, страдающих сахарным диабетом, расходными материалами к системам непрерывного мониторинга глюкозы. Сотрудничество с экспертами НМИЦ для нас - это реальный инструмент для повышения качества помощи. Мы внимательно изучаем и внедряем их рекомендации, потому что видим конкретный результат", - отметил министр здравоохранения Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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