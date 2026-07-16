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За первую половину 2026 года тест-мобиль Самарского СПИД-Центра посетило более 400 человек

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За первую половину 2026 года тест-мобиль Самарского СПИД-Центра посетило более 400 человек

В Самарской области на учете состоят более 38 тыс. пациентов, больных ВИЧ-инфекцией. Большинство из них проживает в Самаре и Тольятти. Регион находится на 6 месте в России по распространенности инфекции и на 4 по уровню новой заболеваемости. Главный врач областного СПИД-Центра Оксана Чернова отмечает, что два десятилетия назад 96% заражений происходило через шприц наркомана, но теперь вирус проник в общую популяцию и 76% новых случаев инфицирования происходит через незащищенные половые контакты. В этой связи эксперты отмечают проблему скрытой заболеваемости. По оценкам специалистов, она может быть на 30% выше официальной статистики. Отсюда проистекает важность раннего выявления инфекции.
С этой целью в разные районы Самарской области регулярно выезжает специальный тест-мобиль. Главное преимущество такого формата - доступность. Тестирование проводится анонимно, бесплатно, быстро и без записи.

Тест -мобиль приезжает на те территории, где людям бывает сложно или неудобно добраться до медицинского учреждения. В результате растёт охват населения тестированием на ВИЧ, а значит, инфекция выявляется на максимально ранней стадии. Это позволяет раньше начать лечение, сохранить качество и продолжительность жизни. Такие акции не только помогают выявить новые случаи ВИЧ, но и повышают информированность населения, развенчивают мифы, способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью.
«Благодаря успешным мерам профилактики и лечению пациенты с ВИЧ-инфекцией могут жить качественно. Пациенты получают антиретровирусную терапию, что позволяет подавить вирус в организме и жить полноценной жизнью. Терапия позволяет снизить количество вируса в крови до неопределяемых значений, существенно улучшить самочувствие и качество жизни пациентов, провести профилактику осложнений, а женщинам - родить здорового ребенка», - рассказала главный врач областного СПИД-Центра Оксана Чернова. График работы тест-мобиля областного СПИД-Центра можно найти на официальном ресурсе ведомства, пишет «Самарское Обозрение».

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