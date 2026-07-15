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В областном онкодиспансере выполняются исследования на современном ангиографе

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В 2026 году на многофункциональном ангиографическом комплексе проведено свыше 400 исследований. Эта система позволяет совмещать диагностические и лечебные манипуляции в режиме реального времени.

В 2026 году на многофункциональном ангиографическом комплексе проведено свыше 400 исследований. Эта система позволяет совмещать диагностические и лечебные манипуляции в режиме реального времени.

Диагностические и лечебные вмешательства проводятся под рентгенологическим и ультразвуковым контролем, которые обеспечивают наилучшую визуализацию для хирурга. Комплекс может сопоставлять диагностические данные, полученные на других аппаратах, с изображением, получаемым непосредственно в рентгеновской операционной, а также анализировать данные магнитно-резонансной и компьютерной томографии, помогая специалистам выбрать верную тактику лечения. Наиболее часто ангиография используется при раке почки, печени, вторичных очагах опухоли, а также новообразованиях головного мозга.

«Основное преимущество ангиографа – в скорости работы: аппарат оперативно обрабатывает снимки в высоком качестве с построением трехмерной модели. Благодаря этому возможно определять локализацию и размер опухоли, вычислять траекторию оптимального движения по сосудам к опухоли, находить питающий сосуд и подавать непосредственно в него химиотерапевтический препарат. Аппарат позволяет проводить вмешательства не только на сосудах, но и находить оптимальные траектории для выполнения биопсий различных образований и радиочастотных абляций», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Самарского областного клинического онкологического диспансера, к.м.н. Александр Скупченко.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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