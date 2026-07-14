В СамГМУ ищут новые противомикробные агенты для подавления резистентных штаммов, вызывающих тяжелые инфекции

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России проводят скрининговую оценку активности химических соединений синтетического и природного происхождения в отношении возбудителей наиболее значимых бактериальных инфекций. Это позволит найти новые противомикробные агенты, которые смогут подавлять резистентные штаммы, вызывающие тяжелые инфекции. За этот проект заведующего лабораторией культуромных и протеомных исследований в микробиологии НОПЦ ГЛТ СамГМУ Данира Исматуллина включили в число 100 лучших молодых ученых и конструкторов Самарской области.

Как пояснил Данир Исматуллин, сегодня наблюдается глобальный рост резистентности (устойчивости) бактерий к существующим антимикробным препаратам.

«Традиционные антибиотики теряют эффективность, а процесс вывода на рынок новых молекул в последнее время значительно замедлился, – говорит ученый. – Поэтому есть острая необходимость в поиске новых «мишеней» и соединений, включая природные метаболиты и селективные синтетические молекулы, которые могли бы подавлять резистентные штаммы, вызывающие различные тяжелые инфекции - золотистый стафилококк, синегнойная палочка и другие. Цель нашей работы – найти биологически активные соединения среди новых синтетических производных и природных экстрактов, обладающие высокой антимикробной активностью».

Работа включает многоэтапный биологический скрининг и поиск наиболее эффективных химических соединений синтетического и природного происхождения с формированием базы данных. Результаты можно будет использовать на научно-производственных предприятиях (например, для создания новых дезинфицирующих средств), а также в учебном процессе для подготовки кадров в области биотехнологий.