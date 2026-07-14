Ветераны специальной военной операции и их семьи могут бесплатно получить юридическую помощь в самарском филиале фонда «Защитники Отечества»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
В Волжском районе стартовала укладка верхнего слоя асфальта на ключевом подъезде к селу
В Волжском районе стартовала укладка верхнего слоя асфальта на ключевом подъезде к селу
Молодежь и работодателей Самарской области приглашают на Летнюю конференцию проекта «Профразвитие»
Молодежь и работодателей Самарской области приглашают на Летнюю конференцию проекта «Профразвитие»
Больше миллиона голосов собрано на Госуслугах за Культурную столицу 2028 года
Больше миллиона голосов собрано на Госуслугах за Культурную столицу 2028 года
Самарские семена-космонавты после полета на "Бион-М" №2 благополучно дали всходы на Земле
Самарские семена-космонавты после полета на "Бион-М" №2 благополучно дали всходы на Земле
Самарец решил провести апгрейд своего автомобиля и установил на переднюю часть мигалки
Самарец решил провести апгрейд своего автомобиля и установил на переднюю часть мигалки
Уволиться вслед за своим начальником готовы 16% самарцев
Уволиться вслед за своим начальником готовы 16% самарцев
29 тысяч самарцев в частном секторе должны за воду 56 млн рублей
29 тысяч самарцев в частном секторе должны за воду 56 млн рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.04
EUR 87.58
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ветераны специальной военной операции и их семьи могут бесплатно получить юридическую помощь в самарском филиале фонда «Защитники Отечества»

212
Ветераны специальной военной операции и их семьи могут бесплатно получить юридическую помощь в самарском филиале фонда «Защитники Отечества»

Государственный фонд «Защитники Отечества» содействует в получении бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий, выплат, которые предусмотрены действующим законодательством. За 3 года в самарский филиал фонда поступило более 94 000 обращений, где почти 96% решены положительно, из них более 8 000 обращений – по юридической помощи.

Самарский филиал Фонда заключил соглашения о сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей с различными органами и организациями: прокуратурой Самарской области; аппаратом Уполномоченного по правам человека в Самарской области; Государственным юридическим бюро по Самарской области; Палатой адвокатов Самарской области; военной прокуратурой Самарского гарнизона и других.

«Благодаря выстроенному взаимодействию с партнерами мы смогли создать эффективную систему, которая работает во всех регионах страны. Мы понимаем, что юридическая помощь очень востребована, а значит, будем создавать все необходимые условия для совершенствования этого направления деятельности», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Юридическая поддержка остается одним из ключевых запросов, мы обеспечим все условия для дальнейшего качественного совершенствования нашей деятельности в этой области», – прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

Также совместно с Министерством цифрового развития РФ фонд собрал на портале государственных услуг все меры поддержки, которые предусмотрены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Сложившийся алгоритм взаимодействия позволяет социальным координаторам Государственного Фонда «Защитники Отечества» организовывать персональное сопровождение участников СВО и членов их семей во всех регионах страны. Такая работа помогает оперативно выявлять возникающие вопросы, содействовать в реализации права на меры социальной поддержки и при необходимости обеспечивать своевременное получение бесплатной юридической помощи.

Бесплатная юридическая помощь в соответствии с действующим законодательством доступна участникам специальной военной операции; военнослужащим, принимавшим участие в защите приграничных территорий Российской Федерации; добровольцам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинским формированиям и органам ДНР и ЛНР, а также членам их семьей.

Особенно востребованы такие виды юридической помощи, как предоставление мер социальной поддержки, оформление выплат и льгот, обжалование решений органов государственной власти и должностных лиц.

В филиалах фонда «Защитники Отечества» по всей стране ведется активная работа по оказанию бесплатной юридической поддержки ветеранам СВО и членам их семей.

На площадке самарского филиала фонда проходят личные приемы участников СВО и их семей. Обращения граждан рассматривают областные прокуроры, военные комиссары и представители региональной администрации. Социальные координаторы и заместитель руководителя по правовому сопровождению регионального филиала фонда «Защитники Отечества» участникам СВО и членам их семей оказывают содействие в решении вопросов гражданского, семейного, наследственного, жилищного и земельного законодательства.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
554
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026  13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
917
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.
12 июля 2026  12:52
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива
3306
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
12 июля 2026  12:13
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
1087
мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
12 июля 2026  11:58
Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
982
Весь список