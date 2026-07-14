Ветераны специальной военной операции и их семьи могут бесплатно получить юридическую помощь в самарском филиале фонда «Защитники Отечества»

Государственный фонд «Защитники Отечества» содействует в получении бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий, выплат, которые предусмотрены действующим законодательством. За 3 года в самарский филиал фонда поступило более 94 000 обращений, где почти 96% решены положительно, из них более 8 000 обращений – по юридической помощи.

Самарский филиал Фонда заключил соглашения о сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей с различными органами и организациями: прокуратурой Самарской области; аппаратом Уполномоченного по правам человека в Самарской области; Государственным юридическим бюро по Самарской области; Палатой адвокатов Самарской области; военной прокуратурой Самарского гарнизона и других.

«Благодаря выстроенному взаимодействию с партнерами мы смогли создать эффективную систему, которая работает во всех регионах страны. Мы понимаем, что юридическая помощь очень востребована, а значит, будем создавать все необходимые условия для совершенствования этого направления деятельности», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Юридическая поддержка остается одним из ключевых запросов, мы обеспечим все условия для дальнейшего качественного совершенствования нашей деятельности в этой области», – прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

Также совместно с Министерством цифрового развития РФ фонд собрал на портале государственных услуг все меры поддержки, которые предусмотрены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Сложившийся алгоритм взаимодействия позволяет социальным координаторам Государственного Фонда «Защитники Отечества» организовывать персональное сопровождение участников СВО и членов их семей во всех регионах страны. Такая работа помогает оперативно выявлять возникающие вопросы, содействовать в реализации права на меры социальной поддержки и при необходимости обеспечивать своевременное получение бесплатной юридической помощи.

Бесплатная юридическая помощь в соответствии с действующим законодательством доступна участникам специальной военной операции; военнослужащим, принимавшим участие в защите приграничных территорий Российской Федерации; добровольцам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинским формированиям и органам ДНР и ЛНР, а также членам их семьей.

Особенно востребованы такие виды юридической помощи, как предоставление мер социальной поддержки, оформление выплат и льгот, обжалование решений органов государственной власти и должностных лиц.

В филиалах фонда «Защитники Отечества» по всей стране ведется активная работа по оказанию бесплатной юридической поддержки ветеранам СВО и членам их семей.

На площадке самарского филиала фонда проходят личные приемы участников СВО и их семей. Обращения граждан рассматривают областные прокуроры, военные комиссары и представители региональной администрации. Социальные координаторы и заместитель руководителя по правовому сопровождению регионального филиала фонда «Защитники Отечества» участникам СВО и членам их семей оказывают содействие в решении вопросов гражданского, семейного, наследственного, жилищного и земельного законодательства.