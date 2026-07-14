В Госдуме призвали законодательно закрепить право многодетных на бесплатные парковки

Предоставление бесплатных парковочных мест многодетным семьям следует закрепить на законодательном уровне. С таким предложением 14 июля выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Подход правильный, наша фракция к таким решениям призывала. Но они должны приниматься не в формате «добрых советов» чиновников, а на уровне закона», — сказал он в беседе с ТАСС.

Миронов отметил, что, несмотря на рекомендации, льготы по парковкам были введены менее чем в половине субъектов РФ. В связи с этим, по словам парламентария, необходимы единые федеральные льготы.