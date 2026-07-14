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В РФ в 2026 году больше не будет длинных выходных

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В РФ в 2026 году больше не будет длинных выходных

В 2026 году россиян не ждут длинные выходные — согласно производственному календарю, больше нет дат, которые могли бы обеспечить дополнительный отдых. Информация об этом есть в производственном календаре.

«Производственный календарь не предусматривает дополнительных длинных выходных в 2026 году после 14 июня», — подтверждают данные календаря. Последние длинные выходные россияне имели с 12 по 14 июня, когда отмечался День России. День народного единства в этом году выпадает на среду, 4 ноября, и не даст возможности для трехдневного отдыха.

В 2027 году россиян ждут четыре сокращенных предпраздничных рабочих дня — 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. При этом 20 февраля (суббота) станет рабочей, а выходной перенесут на понедельник, 22 февраля, — таким образом получится три выходных дня подряд с 21 по 23 февраля. Всего в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будет 118 выходных и нерабочих праздничных дней, пишет Ура.ру. 

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