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29 тысяч самарцев в частном секторе должны за воду 56 млн рублей

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29 тысяч самарцев в частном секторе должны за воду 56 млн рублей

На начало июля в частном секторе почти 29 тысяч абонентов «РКС-Самара» числятся неплательщиками с общей суммой долга более 56 миллионов рублей. Часть из них не платят летом даже за полив: 4,5 тыс. пользователей задолжали 7,3 млн рублей.

Каждый неплательщик рискует остаться без воды и урожая – исчерпав все другие, мягкие, меры воздействия, поставщик услуг начал отключение водоснабжения в частном секторе. Первыми лишились воды, те, кто не платил более года или накопил долг более 10 тысяч. Таких в графике первоочередных отключений 60. Уже остались без воды дома   на Линейном переулке и ул. Красный Кряжок.

«РКС-Самара» настоятельно рекомендуют не доводить ситуацию с задолженностью до крайности. При любом спорном вопросе, желании получить пояснение по сложившимся начислениям необходимо обратиться к специалистам предприятия. Всегда есть выход из ситуации. Отключение применяется к злостным нарушителям, к долгу добавляется стоимость работ по подключению домовладения после погашения задолженности, не менее 7 000 рублей и сроком выполнения - 5 рабочих дней.

Обратиться по вопросам задолженности можно через Личный кабинет на сайте https://lk.roscomsys.ru/login, по телефону 310-25-40 или Центры обслуживания клиентов https://samcomsys.ru/callcentadr .

Информация по оплате услуг «РКС-Самара» https://samcomsys.ru/payment

Теги: РКС-Самара

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