Больше миллиона голосов собрано на Госуслугах за Культурную столицу 2028 года

На Госуслугах продолжается народное голосование за Культурную столицу – 2028. На портале собрано уже более 1 млн голосов. Сделать свой выбор и повлиять на судьбу любимых городов можно до 30 ноября. Результаты народного голосования учитывают эксперты при определении финалистов и победителя конкурса. Город, набравший больше всего голосов на Госуслугах, станет победителем в номинации «Народное голосование».

Текущие лидеры голосования

Великий Новгород – 121,7 тыс. Ярославль – 93,4 тыс. Краснодар – 85,1 тыс. Владимир – 82,1 тыс. Тула – 58,2 тыс.

Конкурс проходит в два этапа. По итогам первого будет сформирован список из восьми финалистов, среди которых на втором этапе эксперты определят победителя.

Условия голосования

— принять участие в народном голосовании могут граждане РФ с 14 лет

принять участие в народном голосовании могут граждане РФ с 14 лет — требуется подтверждённая учётная запись на Госуслугах

требуется подтверждённая учётная запись на Госуслугах — выбрать можно до 5 городов

Конкурс «Культурная столица года» проводится в четвёртый раз и направлен на поддержку культурного развития регионов, раскрытие их самобытности и повышение туристической и экономической привлекательности городов. Ранее победителями становились Нижний Новгород, Грозный, в этом году звание Культурной столицы носит Омск, в 2027 году оно перейдет Челябинску.