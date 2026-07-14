Больше миллиона голосов собрано на Госуслугах за Культурную столицу 2028 года

На Госуслугах продолжается народное голосование за Культурную столицу – 2028. На портале собрано уже более 1 млн голосов. Сделать свой выбор и повлиять на судьбу любимых городов можно до 30 ноября. Результаты народного голосования учитывают эксперты при определении финалистов и победителя конкурса. Город, набравший больше всего голосов на Госуслугах, станет победителем в номинации «Народное голосование».
Текущие лидеры голосования
- Великий Новгород – 121,7 тыс.
- Ярославль – 93,4 тыс.
- Краснодар – 85,1 тыс.
- Владимир – 82,1 тыс.
- Тула – 58,2 тыс.
Конкурс проходит в два этапа. По итогам первого будет сформирован список из восьми финалистов, среди которых на втором этапе эксперты определят победителя.
Условия голосования
- — принять участие в народном голосовании могут граждане РФ с 14 лет
- — требуется подтверждённая учётная запись на Госуслугах
- — выбрать можно до 5 городов
Конкурс «Культурная столица года» проводится в четвёртый раз и направлен на поддержку культурного развития регионов, раскрытие их самобытности и повышение туристической и экономической привлекательности городов. Ранее победителями становились Нижний Новгород, Грозный, в этом году звание Культурной столицы носит Омск, в 2027 году оно перейдет Челябинску.