В России предложили разработать закон о травле в школах

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рекомендовала правительству законодательно закрепить понятие травли в школах и создать систему сбора статистики по таким случаям в образовательных учреждениях. О проработке нового закона пишет «Интерфакс».

По мнению омбудсмена, понятие травли должно учитывать всех возможных участников процесса. В частности, она обратила внимание на то, что есть случаи буллинга учащихся, относящихся к льготным категориям, а также факты подобного поведения со стороны не только детей, но и педагогов.

Львова-Белова подчеркнула, что на сегодняшний день в России термин «травля» законодательно не закреплен, но защита от нее обеспечивается нормами федеральных законов и Стратегией комплексной безопасности детей до 2030 года.

В связи с этим она предложила разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в образовательных организациях. Минпросвещения рекомендовано составить и проанализировать примерные критерии деятельности и эффективности развития служб примирения и медиации в образовательных организациях, а также проработать алгоритмы взаимодействия с территориальными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по фактам выявления травли в школьном коллективе.