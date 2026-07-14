В России предложили разработать закон о травле в школах

Я нашел ошибку
Главные новости:
13 июля в ходе оперативного совещания в администрации города Самары обсудили вопросы межведомственного взаимодействия в части обращения с отходами на территории городского округа.
Содержание самарских контейнерных площадок приведут к нормативу
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 15.07.2026 местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-18 м/с.
15 июля  в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
Сельхозпроизводители Самарской области собрали первые 100 тысяч тонн озимой пшеницы урожая 2026 года.
В губернии идет уборочная кампания
18 июля с 10.00 до 19.00 на родине автомобильной марки «Жигули», в Тольятти, пройдет одноименный ретрофестиваль, приуроченный к 60-летию АвтоВАЗа.
В Тольятти пройдет ретрофестиваль «Жигули»
С 6 по 13 июля в Самарской области произошло 97 техногенных пожаров. Погиб один человек.
МЧС СО: оперативная обстановка в регионе за неделю
ООО «Самарское объединение керамики» (С.О.К.) завершило первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
С.О.К. завершило первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда»
Сотрудники Отдела МВД России по Приволжскому району провели профилактическое мероприятие для подростков в рамках акции «На страже детства».
Полицейские региона провели для детей урок безопасности
Из-за потепления комары в России становятся опаснее
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.04
EUR 87.58
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
Весь список
  • Персональные данные

В России предложили разработать закон о травле в школах

197
В России предложили разработать закон о травле в школах

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рекомендовала правительству законодательно закрепить понятие травли в школах и создать систему сбора статистики по таким случаям в образовательных учреждениях. О проработке нового закона пишет «Интерфакс».

По мнению омбудсмена, понятие травли должно учитывать всех возможных участников процесса. В частности, она обратила внимание на то, что есть случаи буллинга учащихся, относящихся к льготным категориям, а также факты подобного поведения со стороны не только детей, но и педагогов.

Львова-Белова подчеркнула, что на сегодняшний день в России термин «травля» законодательно не закреплен, но защита от нее обеспечивается нормами федеральных законов и Стратегией комплексной безопасности детей до 2030 года.

В связи с этим она предложила разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в образовательных организациях. Минпросвещения рекомендовано составить и проанализировать примерные критерии деятельности и эффективности развития служб примирения и медиации в образовательных организациях, а также проработать алгоритмы взаимодействия с территориальными центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по фактам выявления травли в школьном коллективе.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
14 июля 2026  12:35
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
249
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
578
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026  13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
947
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.
12 июля 2026  12:52
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива
3360
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
12 июля 2026  12:13
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
1103
Весь список