с 1 августа некоторым россиянам пересчитают пенсию

С1 августа 2026 года Социальный фонд автоматически пересчитает страховые пенсии тем, кто работал в 2025 году, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

При этом, как уточнил Говырин, заявление подавать не нужно, фонд получает сведения о взносах напрямую от работодателей.

«Взносы за прошлый год переводятся в пенсионные баллы, при перерасчёте учитывается максимум 3 балла. Стоимость 1 балла в 2026 году составляет 156 рублей 76 копеек, поэтому максимальная прибавка равна 470 рублям 28 копейкам в месяц. Полные 3 балла набираются при зарплате около 69 тыс. рублей в месяц до вычета налога», — отметил собеседник RT.

Он также подчеркнул, что прибавку получат и те, кто уволился в течение 2025 года, значение имеет сам факт уплаты взносов за этот период.

«Заранее полезно заказать выписку из индивидуального лицевого счёта через «Госуслуги» и убедиться, что работа и взносы за 2025 год отражены полностью. Если после августовской выплаты сумма не изменилась, стоит запросить у работодателя подтверждение отчислений и обратиться в клиентскую службу Социального фонда. Повышенная пенсия придёт в обычную дату выплаты в августе», —заключил Говырин.