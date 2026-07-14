В Хворостянском районе горели сено и солома

13 июля в 13 часов 15 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Студенцы на улице Конституции.

К месту вызова в 13 часов 15 минут были направлены пожарные расчёты пожарно-спасательных частей № 154 Отряда №44 и № 121 Отряда № 45, а также добровольная пожарная команда села Студенцы.

По прибытии в 13 часов 36 минут было установлено: горит 36 тонн сена и соломы.

В 14 часов 2 минуты была объявлена локализация пожара, в 14 часов 30 минут – ликвидация открытого горения, в 00 часов 25 минут зафиксирована полная ликвидация пожара.

В тушении пожара принимали участие 8 человек личного состава, были задействованы 3 единицы основной пожарной техники, поданы 3 ствола «Б».

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"