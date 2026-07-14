Продолжается капремонт районного ДК в селе Пестравка

На текущий момент завершаются работы по электрике, проложена интернет-связь. Произведена замена системы отопления, ведутся работы по ремонту крыши и отделке фасада здания.

Завершаются работы по ремонту пола и стен внутренних помещений, установлены межкомнатные двери. Отремонтированы помещения центральной районной и детской библиотек, хореографический класс. На днях начаты работы по демонтажу старой отделки в концертном зале Дома культуры.

«Условия меняются кардинально, до этого наш огромный Дом культуры, в котором располагается и Детская музыкальная школа, в зимний период отапливался слабо. Уверена, что после капитального ремонта здания, замены системы отопления и утепления фасада в нашем доме культуры станет теплее и комфортнее. А обновленный интерьер Детской музыкальной школы привлечет юные дарования», - поделилась впечатлениями о ходе работ директор ДМШ Эльвира Козленко.

Напомним, что ремонт проводится в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который является частью национального проекта «Семья». Завершить модернизацию планируется до 1 сентября 2027 года.

После завершения капитального ремонта жители села Пестравка смогут проводить свое свободное время в благоустроенном Доме культуры.

Фото: минкульт СО