Полицейские региона провели для детей урок безопасности

Сотрудники Отдела МВД России по Приволжскому району провели профилактическое мероприятие для подростков в рамках акции «На страже детства».



В ходе встречи полицейские напомнили детям правила безопасного поведения в общественных местах, на улицах и в местах массового отдыха. Особое внимание сотрудники полиции уделили безопасности на водоёмах, разъяснив опасность купания в необорудованных местах, а также напомнили о действующих ограничениях на пребывание несовершеннолетних на улице в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых.



Кроме того, ребятам рассказали о безопасном общении в сети Интернет, объяснили, почему нельзя передавать незнакомым людям личные данные и вступать в переписку с посторонними.



В завершение встречи сотрудники полиции пожелали детям безопасных, интересных и насыщенных летних каникул, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области