МЧС СО: оперативная обстановка в регионе за неделю

С 6 по 13 июля в Самарской области произошло 97 техногенных пожаров. Погиб один человек.

Наибольшее количество пожаров произошло в городских округах Самара – (22) и Тольятти – (14), муниципальных районах Волжский – (9) и Ставропольский – (7).

Природные пожары

Ликвидированы 14 пожаров, произошедших в результате неконтролируемого пала сухой травы, на общей площади менее 1 гектара, и 1 лесной пожар на площади 0,4 га.

Водные объекты

На водных объектах области произошло 5 происшествий, погибли 5 человек, включая 2 детей. Спасены 4 человека.

Выезды на ДТП

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 58 раз.

Наибольшее количество ДТП отмечается в городских округах

Тольятти – (10), Сызрань – (5) и муниципальном районе Ставропольский – (4).

МЧС России напоминает о мерах безопасности:

- не допускайте возгорания мусора и сухой травы;

- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

- всегда тушите сигареты в пепельнице;

- выбирайте для отдыха только оборудованный пляж;

- не оставляйте детей без присмотра у воды!