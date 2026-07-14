МЧС СО: оперативная обстановка в регионе за неделю

С 6 по 13 июля в Самарской области произошло 97 техногенных пожаров. Погиб один человек.
Наибольшее количество пожаров произошло в городских округах Самара – (22) и Тольятти – (14), муниципальных районах Волжский – (9) и Ставропольский – (7).
Природные пожары
Ликвидированы 14 пожаров, произошедших в результате неконтролируемого пала сухой травы, на общей площади менее 1 гектара, и 1 лесной пожар на площади 0,4 га.
Водные объекты
На водных объектах области произошло 5 происшествий, погибли 5 человек, включая 2 детей. Спасены 4 человека.
Выезды на ДТП
Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 58 раз.
Наибольшее количество ДТП отмечается в городских округах
Тольятти – (10), Сызрань – (5) и муниципальном районе Ставропольский – (4).
МЧС России напоминает о мерах безопасности:
- не допускайте возгорания мусора и сухой травы;
- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
- всегда тушите сигареты в пепельнице;
- выбирайте для отдыха только оборудованный пляж;
- не оставляйте детей без присмотра у воды!