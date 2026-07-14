Психолог рассказала, как преодолеть психологические барьеры при обсуждении ИППП с партнёром и врачом

Об этом рассказывает медицинский психолог Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Пискорская:



"Разговор с партнером о заболеваниях, передающихся половым путём, по-прежнему остаётся одним из самых сложных этапов. Зачастую люди сталкиваются с неловкостью и стеснением, страхом реакции, опасаясь обвинений и разрушения романтических отношений.

Говорить об этой группе заболеваний в паре лучше до начала половых контактов, так как появляется возможность:

снизить риск заражения для обоих партнёров

договориться о тестировании и мерах защиты (контрацепции)

избежать тревоги и догадок сформировать культуру честности с самого начала отношений

показать уважение к телу и здоровью друг друга.



Многие пары отмечают, что после такого шага уровень эмоциональной близости возрастает, поскольку появляется ощущение общей ответственности. И важно помнить, что доверие – не повод отказываться от совместно обследования на ИППП.



Сама мысль о заболеваниях часто вызывает тревогу и страх. Это нормально — такие эмоции естественны, но они могут помешать соблюдать лечение, а врачу понять ситуацию. Поэтому важно построить доверительный диалог с врачом:

делиться не только симптомами, но и переживаниями

открыто задавать интересующие вопросы

восполнять дефицит информации о заболевании из официальных источников.

Важно не оставаться с проблемой один на один и рассмотреть помощь специалиста".

Фото: минздрав СО