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Психолог рассказала, как преодолеть психологические барьеры при обсуждении ИППП с партнёром и врачом

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Медицинский психолог Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Пискорская: "Разговор с партнером о заболеваниях, передающихся половым путём, по-прежнему остаётся одним из самых сложных этапов".

Об этом рассказывает медицинский психолог Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Пискорская:

"Разговор с партнером о заболеваниях, передающихся половым путём, по-прежнему остаётся одним из самых сложных этапов. Зачастую люди сталкиваются с неловкостью и стеснением, страхом реакции, опасаясь обвинений и разрушения романтических отношений.
Говорить об этой группе заболеваний в паре лучше до начала половых контактов, так как появляется возможность:
снизить риск заражения для обоих партнёров
 договориться о тестировании и мерах защиты (контрацепции)
избежать тревоги и догадок сформировать культуру честности с самого начала отношений
показать уважение к телу и здоровью друг друга.

Многие пары отмечают, что после такого шага уровень эмоциональной близости возрастает, поскольку появляется ощущение общей ответственности. И важно помнить, что доверие – не повод отказываться от совместно обследования на ИППП.

Сама мысль о заболеваниях часто вызывает тревогу и страх. Это нормально — такие эмоции естественны, но они могут помешать соблюдать лечение, а врачу понять ситуацию. Поэтому важно построить доверительный диалог с врачом:
делиться не только симптомами, но и переживаниями
открыто задавать интересующие вопросы
 восполнять дефицит информации о заболевании из официальных источников.
Важно не оставаться с проблемой один на один и рассмотреть помощь специалиста".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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