В Рождествено работает опытный фельдшер скорой помощи

На Самарской областной станции скорой медицинской помощи в селе Рождествено успешно работает фельдшер Вера Рязанцева. Ее стаж работы в экстренной службе практически 20 лет. Ранее Вера Рязанцева оказывала медицинскую помощь в городе Самара. Она стала участницей программы "Земский доктор/Земский фельдшер» и переехала в сельскую местность, чтобы продолжать свою работу в службе скорой помощи.



«Каждый вызов - новая задача. Я чувствую, что я на своём месте. Мне нравится движение и возможность реально помочь людям. Коллектив встретил меня тепло, адаптация прошла быстро. В сутки поступает порядка 24 вызовов», – рассказала специалист.



В семье Веры Олеговны продолжается медицинская династия: дочь учится на первом курсе педиатрического факультета Самарского государственного медицинского университета.



Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО