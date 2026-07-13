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В Рождествено работает опытный фельдшер скорой помощи

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На Самарской областной станции скорой медицинской помощи в селе Рождествено успешно работает фельдшер Вера Рязанцева.

На Самарской областной станции скорой медицинской помощи в селе Рождествено успешно работает фельдшер Вера Рязанцева. Ее стаж работы в экстренной службе практически 20 лет. Ранее Вера Рязанцева оказывала медицинскую помощь в городе Самара. Она стала участницей программы "Земский доктор/Земский фельдшер» и переехала в сельскую местность, чтобы продолжать свою работу в службе скорой помощи.

 «Каждый вызов - новая задача. Я чувствую, что я на своём месте. Мне нравится движение и возможность реально помочь людям. Коллектив встретил меня тепло, адаптация прошла быстро. В сутки поступает порядка 24 вызовов», – рассказала специалист.

В семье Веры Олеговны продолжается медицинская династия: дочь учится на первом курсе педиатрического факультета Самарского государственного медицинского университета.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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