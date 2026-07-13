Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей

Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!
15 июля (среда):
17.00 -18.25 «Джентльмены удачи» (1971г., 6+)
18.30 – 20.00 Показ фестиваля «Земля открытий»
20.10 – 22.20 «Гордость и предубеждение» (2005, 12+)
16 июля (четверг):
17.00 -18.15 «Дорога домой» (2022 г., 6+)
Показ в рамках XIV Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет».
18.20 -18.50 «Человек света» (документальный, 2024, 12+)
18.55 – 20.45 «Укрощение строптивого» (1980г., 12+)
20.50 – 23.00 «Ла-Ла-Ленд» (2016г., 16+)
17 июля (пятница):
17.00-18.20 «Тимур и его команда» (1940г., 6+)
18.30- 19.50 «Григорий Аксаков. Романтик на государственной службе» (документальный, 2025г., 12+)
20.00 – 22.10 «Зеленая книга» (2018г., 18+)
18 июля (суббота):
17.00 – 18.35 «Рыбка Поньо на утесе» (2008г., 0+)
18.45 – 20.10 «Формула любви» (1984г., 0+)
20.20 - 22.30 «Достать ножи» (2019г., 16+)
19 июля (воскресенье):
16.00-17.15 «Леди и бродяга» (1955г, 0+)
17.20-18.25 «Мария, Мирабелла» (1981г., 0+)
18.30 -20.40 «Хоккейные папы» (2023г., 6+)
20.50 -22.20 «Элвин и бурундуки» (2007г., 0+)
Фото: Самарская набережная