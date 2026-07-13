14 июля в регионе местами дождь, гроза,  до +27°С

14 июля в регионе блачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза, возможен град.
Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +22, +27°С.
Температура воздуха 14 июля в Самаре ночью +16, +18°С, днем +24, +26°С.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: днем местами гроза, при грозе порывы ветра 15-20