КбшЖД продолжает поддерживать здоровый образ жизни

Куйбышевская железная дорога продолжает поддерживать здоровый образ жизни! Вы можете бесплатно провозить спортивный инвентарь в пригородных поездах круглый год, а именно в выходные дни.

С начала мая 2026 года в Самарской области перевезли 3502 велосипеда. Пассажиры могут без оплаты брать с собой велосипеды и самокаты, включая электросамокаты.

Специальное предложение доступно для всех пассажиров пригородных поездов. Билеты можно приобрести в кассах или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Не упустите возможность активно проводить время на свежем воздухе, сообщает пресс-служба КбшЖД.