мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область

Мужчина погиб в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

По его словам, ВСУ атаковали Самарскую область ранним утром 12 июля. В результате не удалось спасти мирного жителя, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали. Их госпитализировали.

Кроме того, во время атаки ВСУ повреждения получили частные и многоквартирные дома. Под удар также попало одно из промышленных предприятий региона, добавил Федорищев. На местах работают оперативные службы, пишет Газета.

Как сообщают СМИ, атака беспилотников была в Сызрани.