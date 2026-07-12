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Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область

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мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область

Мужчина погиб в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

По его словам, ВСУ атаковали Самарскую область ранним утром 12 июля. В результате не удалось спасти мирного жителя, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали. Их госпитализировали.

Кроме того, во время атаки ВСУ повреждения получили частные и многоквартирные дома. Под удар также попало одно из промышленных предприятий региона, добавил Федорищев. На местах работают оперативные службы, пишет Газета. 

Как сообщают СМИ, атака беспилотников была в Сызрани.

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