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В Самаре спасут от разрушения дом коллежского асессора, построенный в середине XIX века

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В Самаре спасут от разрушения дом коллежского асессора, построенный в середине XIX века

Самарский депстрой начал подготовку к консервации объекта культурного наследия в историческом центре города. Провести противоаварийные работы собираются в Доме Тимофеева, пишет 63.ру.

Двухэтажное здание с боковым пристроем в левой части находится по адресу: улица Куйбышева, 38А. По данным мэрии, его построили по образцовому проекту в 1851 году и реконструировали с достройкой дополнительного объема в 1903-м. Здание известно как усадьба жены коллежского асессора Т. И. Тимофеева.

В 1987 году дом взяли под государственную охрану. В последующем здание пострадало от пожара, в 90-е оказалось полностью заброшено. Сейчас его состояние оценивают, как руинированное.

Департамент градостроительства провел тендер, чтобы найти подрядчика на разработку научно-проектно-сметной документации. Исполнитель должен будет провести инженерно-техническое обследование дома и дать техническое заключение по текущему состоянию конструкций. Сумма госконтракта составила 1 миллион 138 тысяч рублей.

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