Воспитанники самарской спортшколы № 4 стали победителями и призерами Первенства России по аджилити

В Екатеринбурге завершилось Первенство России по аджилити, в котором приняли участие спортсмены из спортивной школы № 4 города Самары. Анастасия Еремеева и шелти Венти стали победителями Первенства России в категории «мини», Полина Рутс и пудель Крепыш заняли 3-е место в аджилити-эстафете в составе команды Самарской области-4. Подготовкой ребят занимается тренер-преподаватель, мастер спорта международного класса Евгения Гришина.



По результатам прохождения полуфинальных трасс Анастасия Еремеева и Полина Рутс выполнили норматив мастера спорта России, а Дмитрий Зайц с бордер-колли Джессикой – норматив кандидата в мастера спорта.



В 2025 году спортивная школа № 4 «Аврора» отметила 70-летний юбилей. Здесь развиваются тхэквондо, хапкидо, спортивная борьба, тяжелая атлетика, фитнес-аэробика, чир-спорт, кинологический спорт и ушу. За последние 15 лет на базе спортшколы были подготовлены 2 мастера спорта международного класса, свыше 30 мастеров спорта, более 100 обучающихся выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, тысячи спортсменов стали обладателями массовых разрядов.

Фото: пресс-служба администрации Самары