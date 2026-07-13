В Исаклинском районе полицейские встретились с воспитанниками детского сада.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Исаклинскому району провели профилактическую встречу с воспитанниками детского сада, в ходе которой напомнили детям основные правила дорожного движения и поговорили о безопасном поведении на дороге.

Ребята в свою очередь рассказали инспекторам, что знают о работе сотрудников ДПС, а также подготовили для гостей творческие поделки, сделанные своими руками.

Особый интерес у дошкольников вызвало знакомство с патрульным автомобилем его оснащение.

В завершение встречи полицейские пожелали ребятам безопасного лета и напомнили, что соблюдение правил дорожного движения помогает сохранить жизнь и здоровье, сообщает пресс-служба облМВД.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области