В Кинеле отец подарил своему сыну-подростку  электросамокат, катаясь на котором тот стал виновником ДТП

Полицейские привлекли к административной ответственности отца, купившего электросамокат своему сыну, который впоследствии стал виновником ДТП.

Сотрудниками полиции установлено, что 4 мая текущего года мужчина приобрёл электросамокат Kugoo F3 PRO MAX суммарной мощностью двигателей 2200 Вт — транспортное средство, на управление которым требуется водительское удостоверение категории «М» либо одной из заменяющих её категорий «А», «В», «С», «D». Электросамокат мужчина подарил 14летнему сыну. Подросток стал систематически управлять устройством, не имея ни соответствующих навыков, ни законных оснований для получения водительского удостоверения в силу возраста.

Так, 25.05.2026 в 21:40 напротив дома 18 по улице Ново-Садовая в городе Кинель несовершеннолетний, двигаясь со стороны улицы Уральская в направлении улицы Золинская, на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу транспортному средству, следовавшему по главной дороге и столкнулся с автомобилем Haval Jolion, которым управлял 34летний водитель.

С места дорожнотранспортного происшествия госпитализированы несовершеннолетний водитель и его пассажир — девушка 2011 года рождения.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставили подростка на профилактический учёт. Инспекторами ДПС в отношении отца составлен административный материал, предусмотренный ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления).

Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в СК РФ.

Госавтоинспекция напоминает: электросамокаты с высокой мощностью двигателей относятся к категории транспортных средств, управление которыми допускается только при наличии водительского удостоверения. Родителям следует ответственно подходить к приобретению подобной техники для детей: даже при меньшей мощности такие устройства требуют от водителя знаний ПДД и навыков безопасного управления, а их использование без учёта возраста и подготовки несёт реальную угрозу жизни и здоровью как самого подростка, так и других участников дорожного движения. Безопасность детей — в зоне ответственности взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области