В Красноярском районе на а/д М5-"Урал" автомобиль Chery Tiggo врезался в световую опору 

Полицейские в Красноярском районе на 1036 км а/д "М5-"Урал"" устанавливают обстоятельства наезда примерно в 16-20 час. на световую опору автомобиля Chery Tiggo.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, зафиксировали обстановку на месте ДТП, проводят иные мероприятия.

В настоящее время женщину-водителя и ребёнка осматривают врачи.

Полицейские по собранным на месте ДТП материалам примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО