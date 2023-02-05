Подробности ДТП в Ставропольском районе

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По предварительной информации 5 февраля в 16:55 на территории Ставропольского района водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя большегрузным автомобилем ДАФ двигался по автодороге М-5 «Урал», в районе 957 км не выбрал безопасную дистанцию перед впереди идущим транспортным средствоми и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz в составе полуприцепа, который, в свою очередь совершил столкновение с идущим в попутном направлении легковым автомобилем KIA.

Транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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